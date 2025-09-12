Joi, 11 septembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Interzise, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, pe raza orașului Borșa.

Perchezițiile au fost desfășurate într-un dosar penal în care, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive.

Activitățile s-au desfășurat la locuințele, dependințele și anexele unei persoane, din Borșa, aparținând unui bărbat, și s-au realizat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției orașului Borșa, ai Serviciului Criminalistic și al luptătorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, se continuă cercetările în vederea documentării activității infracționale și dispunerii măsurilor legale.