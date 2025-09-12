Astăzi, 12 septembrie, în jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 că la o unitate școlară din localitatea Băița de Sub Codru un elev a leșinat.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa care au identificat un minor de 13 ani, iar echipajele medicale în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat au constatat decesul acestuia.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei, iar polițiștii continuă cercetările pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la decesul băiatului. Transmitem familiei sincere condoleanțe!