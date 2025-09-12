În acest an Anuala Artelor reunește pe simezele Centrului de Artă Contemporană Colonia Pictorilor un număr de 117 lucrări de artă, incluzând pictură, grafică, sculptură, arte decorative și multimedia.

Expoziția prezintă creațiile a 72 de artiști membri stagiari și titulari ai Filialei Baia Mare a U.A.P.R., precum și lucrările invitaților: Angela Tomaselli din România, Szunyoghy András și Zoltai Attila din Ungaria.

Vernisajul expoziției va avea loc vinery, 19 septembrie, la ora 19.00, la Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor.

Începând cu ora 20.00, va fi lansat filmul imersiv ArtNow, episodul 1, cu prezentarea creației artistice a artiștilor vizuali băimăreni contemporani consacrați.

Intrarea se face pe bază de bilet, tarif 30 lei