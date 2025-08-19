Transportatorii de marfă vor plăti taxa de drum TollRo în funcție de distanța parcursă, iar pentru autoturisme și vehicule ușoare rovinieta va fi calculată în funcție de durata de utilizare și de emisii. Ministerul Transporturilor a semnat contractul pentru implementarea unui nou sistem electronic de tarifare rutieră.

Sistemul electronic de tarifare rutieră, care va schimba radical modul în care românii plătesc pentru utilizarea drumurilor naționale, va calcula automat suma datorată pe baza distanței parcurse pe fiecare categorie de drum, a caracteristicilor vehiculului şi traseului urmat pe rețeaua de drumuri naționale. TollRo va fi taxa aplicată vehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone și va fi calculată în funcție de distanța parcursă. În paralel, sistemul STRR va introduce o nouă rovinietă pentru autoturisme și alte vehicule ușoare, stabilită în funcție de perioada de utilizare a rețelei de drumuri naționale. În prezent, se aplică rovinieta în funcție de durata de utilizare, fără legătură cu nivelul de emisii al vehiculului.

Modul de funcționare a noului sistem

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală mai mare de 3,5 tone, va fi introdusă taxa TollRO, calculată în funcție de distanța parcursă, timpul de staționare și clasa de emisii poluante. Aceasta înlocuiește sistemul actual de abonamente fixe pentru camioane.

Pentru autoturisme și vehicule ușoare, rămâne rovinieta, însă aceasta va putea fi achitată în funcție de durata de utilizare, distanța parcursă și norma de poluare, pe principiul „poluatorul plătește”.

Vor exista trei modalități pentru identificarea vehiculelor și calculul distanțelor: echipament de bord (OBE) conectat la satelit, aplicație mobilă pe smartphone conectată la rețelele de comunicații și tichet electronic de rută completat manual de utilizator.

Astfel, va fi asigurată monitorizarea în permanență a traseului parcurs și calculul automat al sumei datorate, care va fi virată direct în contul CNAIR.

Printre avantajele noului sistem se numără compatibilitatea cu sistemele similare din celelalte state membre UE.

Proiectul va avea trei faze, prima fiind dezvoltarea sistemului informatic centralizat, apoi în a doua etapă va fi achiziția echipamentelor necesare, iar la final se vor identifica punctele de control și se va realizarea infrastructura de pe drumurile naționale. Conform contractului, totul va trebui finalizat până la 31 decembrie 2026. Finanțarea se face prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Începând cu 1 septembrie, tarifele pentru rovinietă vor crește de la 28 euro, la 50 de euro, iar amenzile pentru lipsa acesteia se vor dubla.

Contractul de finanțare – în valoare de aproape 282 de milioane de lei, semnat pe 31 iulie 2025 între Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – marchează demararea implementării noului sistem.

La finalizarea implementării noului sistem, al cărui contract de finanțare de aproape 282 de milioane de lei a fost semnat pe 31 iulie 2025 între Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare, se va renunța la sistemul actual de tip abonament, cu roviniete cu termen cu termen fix.

Scopul principal al implementării TollRo este reducerea emisiilor poluante și promovarea utilizării vehiculelor mai puțin poluante, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”.