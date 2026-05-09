Sâmbătă, 9 mai, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare s-au disputat semifinalele Cupei României la handbal feminin. Considerate favorite înainte disputelor din penultimul act, SCM Râmnicu Vâlcea și Gloria Bistrița s-au impus în meciurile lor și vor juca finala mare, în timp ce Minaur și SCMU Craiova vor juca pentru bronz. Asta înseamnă și că Vâlcea și-a asigurat un loc în EHF European League, iar acum a mai rămas un singur loc european liber, pentru care se vor bate Slatina și Brăila.

Minaur a făcut o prima repriză foarte bună cu Vâlcea, reușind să conducă la un moment dat cu cinci goluri: 7-12 (min. 18). Diferența a mai scăzut spre finalul primei părți, însă ultimele minute ne-au adus și niște decizii aiurea de arbitraj, care au enervat la maximum pe toată lumea. Nu erau destui nervii din teren, s-a mai băgat și un oficial în seamă, și am luat și o eliminare la bancă. Practic, ultimele minute le-am jucat în patru. Stăm și ne gândim cam cum mergea jocul dacă am fi intrat la cabine cu 3-4 goluri, nu cu unul singur. Pentru că ar fi fost o motivație incredibilă.

Partea a doua a fost dominată de echipa din Vâlcea, care s-a bazat mult și pe “bancă”, de unde au venit soluții de cea mai bună calitate. Cam asta e, Minaur a ratat cupele europene sezonul viitor. Mai sunt două meciuri, acasă cu C raiova și în deplasare la Rapid, dar prea multe nu se mai pot scoate. Luptăm însă până la capăt.

SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare: 34-27 (14-15)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1.700 spectatori

Arbitri: Victor Serdiuc – Dorian Sîrbu (Republica Moldova). Observatori: Ion Ciobanu (Bacău) și Marcel Sas (Bihor)

Aruncări de la 7m: 7-6 (transformate: 7-4; a ratat: Quintino 2). Minute de eliminare: 8-10 (Tuva Hove, Lund, Maidhof, Zsockhe / Da Costa, Lundback, Spugnini, Mițicuș, una la bancă)

SCM Rm. Vâlcea: Agathe Quiniou (2 intervvenții), Ioana Raluca Kelemen, Gabrijela Bartulovic (14 intervenții, a apărat 2 de 7m, a marcat un gol) – Tuva Hove Ulsaker 9 (5 din 7m) – desemnată jucătoarea meciului de la SCM), Asma Elghaoui 4, Karoline Lund, Daphne Gautschi 4, Anniken Wollik 2, Amalie Wulff Nielsen 3, Ioana Rebeca Necula 2, Maria Lykkegaard, Elena-Cristina Florica, Julia Monika Maidhof 5 (2 din 7m), Mia Katharina Zschocke 1, Natasa Ljepoja, Alberte Madsen Kielstrup 3. Oficiali: Constantin Florentin Pera, Dan Mihai Rohozneanu, Luminița Dinu, Andrei Bulargă, Marian Constantin Crăciun

CS Minaur: Yuliya Dumanska (11 intervenții – desemnată cea mai bună jucătoare de la noi), Daria Maria Tocaciu – Maria-Andreea Ianăși 1, Sorina Florentina Brindușa (nu a jucat), Emilia Anna Galinska, Teodora Lavinia Damian, Jessica Quintino Ribeiro 9 (3 din 7m), Maria Gomes Da Costa 7 (unul din 7m), Denisa Roxana Romaniuc, Andriyana Naumenko 2, Eliza Lăcusteanu (nu a jucat), Cristina Maria Lazea 1, Amelia Julia Lundback 2, Dziyana Ilyina 1, Alba Chiara Spugnini Santome 4, Anca Georgiana Mițicuș. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Final 4 Cupa României