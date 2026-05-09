În zilele 8-9 mai 2026, s-a desfășurat Pelerinajul național anual la Sanctuarul Martirilor și Mărturisitorilor Români ai Secolului XX din Sighetu Marmației.

Pelerinajul s-a deschis vineri, 8 mai, cu rugăciunea Adorația Euharistică la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, urmată de vernisajul expoziției ,,Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români”, în incinta Memorialului.

Sâmbătă, 9 mai, de la ora 9:00, a avut loc procesiunea de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței (fosta închisoare din Sighetu Marmației) până la Cimitirul Săracilor, iar de la ora 10:30, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, celebrată în fața Sanctuarului în construcție.

A celebrat Preasfinția Sa Vasile Bizău – Episcop al Eparhiei de Maramureș, împreună cu Preasfinția Sa Virgil Bercea – Episcop al Eparhiei de Oradea, Preasfinția Sa Ioan Călin Bot – Episcop al Eparhiei de Lugoj și Preasfinția Sa Cristian Crișan – Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. S-au alăturat în celebrare preoți din Eparhia noastră și din alte Eparhii.

„Adevărul vă va face liberi!”, a afirmat PS Virgil Bercea în cuvântul de învățătură rostit, reluând cuvintele Mântuitorului din Evanghelie și completând în continuare: „Aici la Sighet, lanțurile, adevărul și libertatea capătă chipul episcopilor, chipul oamenilor politici, al istoricilor, capătă chipul preoților, chipul martirilor acestui neam, care cu toții au trecut prin pușcăria de la Sighet. Ne aflăm aici, la Cimitirul Săracilor, un loc al tăcerii, un loc al strigătului durerii, un loc al morții, dar și al biruinței. Au vrut să li se piardă urma tuturor, dar ei astăzi ne-au răspuns prezent”.

„Aici Pământul ascunde suferință, aici pământul ne vorbește despre lanțuri frânte, despre adevăr și despre libertate. Se spune că Sfântul Petru era legat în temniță cu două lanțuri. Putem să ne imaginăm lanțurile Sfântului Petru și să le comparăm cu cele din celula „neagră”, de la Sighet.

Putem să înțelegem frica Sfântului Petru și frica în care au trăit și prin care au trecut toți acești sfinți ai noștri. Putem să înțelegem neputința Sfântului Petru și neputința celor care stăteau în pușcărie în lanțuri. În lanțuri pentru că nu au trădat, pentru că au mărturisit adevărul, pentru că și-au păstrat credința și au rămas liberi în Domnul.

Evanghelia ne-a spus mai devreme: Adevărul vă va face liberi! Doar adevărul vă va face liberi. Veți cunoaște adevărul și acesta vă va face liberi. Prin credință, acești sfinți ai noștri au cunoscut adevărul. Prin credință cunoaștem și noi adevărul. Adevărul este unul singur: Hristos Domnul care pe Cruce a reușit să ne redea demnitatea fiilor lui Dumnezeu și să ne facă liberi, liberi în Domnul”, a transmis Episcopul de Oradea.

Preafericirea Sa Claudiu Pop, Arhiepiscop Major, a transmis un mesaj, care a fost citit în fața pelerinilor de către părintele Florin Fodoruț, vicar general: „Acest pelerinaj este o adevărată liturghie a memoriei. Aici Biserica își contemplă martirii ca prezențe vii pe drumul credinței, sfinți și călăuze care continuă să lumineze drumul vieții noastre.

La Sighet învățăm că suferința se desăvârșește în speranță, iar crucea ne însoțește spre înviere. Înșiși pașii acestui pelerinaj de la Memorialul Victimelor Comunismului până la Cimitirul Săracilor, culminând cu celebrarea Sfintei Liturghii, ne învață că Biserica se întemeiază pe fidelitatea celor care au crezut cu adevărat că porțile infernului nu vor distruge lucrarea lui Dumnezeu. Iar mesajul care răsună cu putere aici la Sighet este chemarea la unitate și la comuniune”, a transmis PF Claudiu.

Prezent la eveniment, domnul Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte al Guvernului României, a transmis un frumos mesaj în care a caracterizat astfel procesiunea de la Memorial până la Cimitirul Săracilor: „Pelerinajul din această dimineață nu a fost doar un pelerinaj geografic, o călătorie dintr-un punct în altul, ci a fost și o urcare spirituală a fiecăruia dintre noi pentru a căuta, a identifica sensul pe care martiriul Bisericii Greco-Catolice, martiriul tuturor celor care au suferit pentru demnitatea neamului nostru ni l-au lăsat ca testament sau ca moștenire”. Domnul Secretar de Stat a numit memoria drept „vindecarea viitorului”, aceasta nefiind doar despre trecut, ci „în primul rând despre prezent și mai mult despre viitor”: „Memoria ne spune cine suntem astăzi, de ce suntem ce suntem astăzi și spre ce ne îndreptăm. Memoria nu este nostalgie, ci este o profundă responsabilitate. A ști, a cunoaște și a nu uita nu sunt opțiuni, ci sunt datorii fundamentale. În același timp, memoria este și un act de profundă justiție. Este demn și drept să nu uităm suferințele trecutului și numele proprii, pomenite, parte dintre ele, și de Preasfințitul Părinte Virgil. Sunt parte a acestui act de justiție, iar noi astăzi avem datoria să oferim demnitate celor care au trecut dincolo fără să primească demnitatea pe care au meritat-o în timpul vieții lor”.

Adresându-se Preasfințitului Vasile Bizău, domnul Ciprian Olinici a afirmat: „Preasfințite Părinte Vasile, vă mulțumesc pentru bucuria de a fi prezent astăzi aici și sunt convins că în anul 2030, la 100 de ani de continuitate spirituală neîntreruptă a Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș, vom fi prezenți pentru a sfinți și inaugura acest Sanctuar al memoriei, al credinței și al biruinței. Hristos a Înviat!”.

„Mulțumim Domnului pentru harurile pe care le revarsă asupra noastră și pe care bucuroși le primim în această zi de sărbătoare a noastră, a tuturor”, a transmis la final Preasfinția Sa Vasile Bizău, care a mulțumit, de asemenea, Prefericitului Părinte Claudiu pentru mesajul transmis și domnului Secretar de Stat Ciprian Olinici pentru prezență și însoțire astăzi în rugăciune și pentru cuvântul pe care l-a adresat. „Am reținut foarte bine ultimul mesaj”, a spus PS Vasile, referindu-se la sfințirea Sanctuarului din anul 2030.

Ierarhul de Maramureș a continuat prin a mulțumi Preasfinției Sale Virgil Bercea, pentru cuvântul de învățătură și pentru atenția și susținerea pe care o acordă acestui Sanctuar, Preasfinției Sale Ioan Călin Bot, Preasfinției Sale Cristian Crișan, onoraților părinți preoți, cuvioșilor călugări și cuvioaselor călugărițe, care se roagă în mod continuu, de asemenea, corului parohiei Sighet. Mulțumiri s-au îndreptat către autoritățile locale, domnul primar și viceprimar, către domnul Ioan Muntean de la Inspectoratul Școlar Județean, către Poliție, Jandarmerie, Serviciul de Ambulanță. A mulțumit, de asemenea, voluntarilor și tinerilor cercetași, care oferă un frumos exemplu de implicare și însoțire.

PS Vasile a amintit faptul că ne aflăm pe malul stâng al Tisei, peste acest râu aflându-se o țară care trăiește suferința războiului, Ucraina: „Acolo este o țară a războiului, aici suntem pe un teritoriu al păcii”, a transmis Arhiereul, îndemnând pelerinii la rugăciune pentru pace.

„Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pelerinilor. De când am început construcția Sanctuarului motto-ul nostru este: Cărămidă cu cărămidă ajungem Sus!. Dumneavoastră sunteți pietre vii ale Bisericii și iată că am ajuns sus cu construcția, dar vrem să ajungem și mai Sus, până la Cer. De acum nu se vor mai vedea cărămizile, ci se va vedea jertfa și oferta fiecăruia dintre dumneavoastră”, a încheiat Episcopul de Maramureș, Preasfinția Sa Vasile Bizău.

