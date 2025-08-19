Ministerul Sănătății a anunțat, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, că începând cu data de 1 septembrie, Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus va fi autorizat și finanțat direct de minister.

Decizia vine după vizita pe care ministrul Sănătății a efectuat-o în județul Maramureș, în urmă cu câteva săptămâni, când i-a fost prezentată situația spitalului. Ulterior, au fost identificate în bugetul instituției fondurile necesare pentru funcționarea CPU.

„Astăzi, am semnat Ordinul de ministru prin care se autorizează de la 1 septembrie includerea și finanțarea Compartimentului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus direct de către Ministerul Sănătății. Asta înseamnă acces rapid la servicii de urgență pentru peste 70.000 de oameni din întreaga zonă”, a transmis ministrul.

Potrivit oficialului, noul compartiment va asigura pacienților din Maramureșul superior un acces mai rapid la servicii medicale în cazuri critice și va contribui la consolidarea sistemului de sănătate local.

Ministrul a subliniat că măsura reprezintă „un pas concret, nu doar o promisiune” și a reiterat angajamentul de a sprijini dezvoltarea unui sistem medical „aproape de oameni, echitabil și eficient”.