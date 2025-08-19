Compania Sfara Tours și-a extins rețeaua și a inaugurat o nouă agenție de turism în Iulius Mall Timișoara, la etajul 1.

Noua locație este deschisă zilnic între orele 10:00 și 22:00 și pune la dispoziția clienților oferte variate, de la vacanțe exotice și circuite turistice, până la city break-uri și sejururi personalizate.

Reprezentanții companiei au declarat că inaugurarea marchează „primul pas spre noi aventuri și vacanțe de neuitat” alături de publicul timișorean.

Deschiderea agenției s-a bucurat de interesul vizitatorilor, mulți dintre ei trecând pragul încă din prima zi pentru a afla mai multe despre pachetele și destinațiile disponibile.

Prin această extindere, Sfara Tours își propune să devină un punct de referință pentru locuitorii din vestul țării care își planifică vacanțele.