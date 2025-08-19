Trei urşi au fost găsiţi fără viaţă în judeţul Mureş. Ancheta arată că ar fi fost otrăviţi cu substanţe interzise. Incidentul readuce în atenţie tensiunea dintre localnici și sălbăticiuni, pe fondul pagubelor tot mai frecvente în gospodării.

Localnicii, la limita răbdării

În localitatea Bezid, judeţul Mureş, trei urşi au fost găsiţi morţi de un cioban, în aceeaşi zonă. Analizele au identificat două insecticide extrem de periculoase, interzise de mai bine de un deceniu în România.

”În acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj”, spune Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureş.

Autorităţile trebuie să stabilească dacă animalele au fost otrăvite intenţionat sau dacă au murit după ce s-au hrănit din cadavrul unei bovine infectate. Situaţia tensionată dintre oameni și urşi este accentuată de numărul mare de incidente.