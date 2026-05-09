Sorana Cîrstea a trecut de Aryna Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 7-5, într-un meci desfășurat în turul 3 al turneului de la Roma!

În urma acestui succes spectaculos, Sorina s-a calificat în optimile competiției care se desfășoară în capitala Italiei!

Românca a câştigat primul ghem al meciului, dar Sabalenka a dominat setul şi s-a impus cu 6-2. Belarusa a început foarte bine actul secund, a condus cu 2-0, dar a fost egalată (2-2) şi după ce a reuşit un break (3-2) nu a mai câştigat niciun ghem până la final, pierzând cu 3-6.

Cîrstea a început setul decisiv cu break, apoi Sabalenka a făcut 2-1, dar Sorana a întors scorul (3-2) şi s-a desprins la 4-2. Sabalenka a egalat (5-5), însă Cîrstea a reuşit un nou break şi a încheiat conturile pe serviciul său (7-5).

Cele două jucătoare sunt acum la egalitate în meciurile directe, 2-2.

Belarusa, finalistă la Australian Open şi campioană la Indian Wells şi Miami, a fost învinsă de Cîrstea cu 6-4, 6-4 în 2023, în sferturi la Miami, apoi Sabalenka s-a impus în acelaşi an la Madrid, în turul secund, cu 6-4, 6-3, şi în ianuarie 2026, în optimi la Brisbane, cu 6-3, 6-3.

Sabalenka nu a câştigat niciodată turneul de la Roma, dar a disputat finala în 2024.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 79.510 de euro şi 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe cehoaica Linda Noskova (21 ani, 13 WTA), care a trecut de ucraineanca Oleksandra Olinikova cu 6-1, 6-3.

Cîrstea şi Noskova sunt la egalitate, 2-2, în meciurile directe, dintre care trei au avut loc anul acesta.

A fost pentru prima dată când jucătoarea din România a reușit să învingă o adversară care la momentul meciului era lider mondial. După punctul decisiv, parcă nici Soranei nu îi venea să creadă ce a reușit și și-a pus mâna la gură, extrem de zâmbitoare.

De partea cealaltă, Aryna Sabalenka a avut o expresie facială care exprima doar dezamăgire. Chiar și așa, sportiva din Belarus a găsit puterea să zâmbească în momentul în care a felicitat-o pe Sorana Cîrstea la fileu.

Cea mai bună jucătoare a momentului i-a spus doar două cuvinte româncei, „good job”, în traducere „felicitări”.

Bielorusa se află într-o scădere de formă, după ce în această primăvară legase 15 victorii la rând. A urmat apoi eșecul de la Madrid, cu Hailey Baptiste, în faza sferturilor de finală, urmat de singura victorie de la Roma, cu Barbora Krejcikova.

