Cu medalia de bronz deja asigurată, naționala feminină a României a încercat să forțeze imposibilul în semifinala Campionatului Mondial de tenis de masă 2026, dar a fost oprită fără drept de apel de China, multiplă campioană mondială și olimpică.

Elizabeta Samara (44 mondial) a deschis confruntarea cu liderul mondial Sun Yingsha, dar diferența de viteză și agresivitate s-a văzut încă din start.

Chinezoaica a controlat complet schimburile, iar Samara a reușit doar sporadic să iasă din presiune. Serviciile variate și atacurile foarte rapide au închis rapid meciul, 3-0 pentru Sun Yingsha.

Bernadette Szocs (24 mondial) a oferit o confruntare mult mai echilibrată împotriva numărului 2 mondial, Wang Manyu, într-un meci în care lidera naționalei României a avut momente reale de speranță.

Setul doi a fost extrem de disputat. Berni a condus cu 8-5 și 9-8, însă Wang a gestionat mai bine punctele decisive și s-a impus cu 11-9.

În actul al treilea, Szocs a avut chiar o minge de set la 10-9, dar din nou chinezoaica a fost mai sigură pe ea și a câștigat 12-10.

Tricolorele au luptat admirabil

Andreea Dragoman (locul 57 mondial) a avut o misiune extrem de dificilă în fața locului 7 mondial, Kuai Man, într-un meci mult mai strâns decât o arată scorul final, 3-0.

Primul set a fost foarte strâns. Dragoman a revenit de mai multe ori în joc, trecând chiar în avantaj după raliuri agresive și lovituri de rever de mare calitate: 6-5, 9-8, 10-9.

Finalul a aparținut însă al chinezoaicei, care a profitat de un atac greșit al româncei: 10-12.

Actul secund a fost controlat de Kuai Man, care a accelerat progresiv ritmul (3-5, 5-7, 6-10) și a închis fără emoții, 6-11, în ciuda unor momente de spectacol ale tricolorei.

Dragoman a continuat să joace curajos și în setul al treilea. Andreea a ținut aproape de adversară permanent și s-a ajuns la 10-10.

La 11-10 pentru Kuai Man antrenorul Chinei a cerut time-out, pentru ca sportiva asiatică să-și pregătească punctul decisiv. Kuai Man a închis partida cu un blocaj rapid în linie, anticipând atacul de rever al româncei: 10-12.

România – China 0-3

Elizabeta Samara – Yingsha Sun 0-3 (3-11, 4-11, 5-11)

Bernadette Szocs – Manyu Wang 0-3 (4-11, 9-11, 10-12)

Andreea Dragoman – Man Kuai 0-3 (10-12, 6-11, 10-12)

În cealaltă semifinală, Japonia a învins Germania, scor 3-0. Finala China – Japonia este duminică, de la ora 13:00, și poate fi urmărită pe canalul de YouTube al WTT.