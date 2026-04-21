Elevii Colegiului de Arte din Baia Mare au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale pentru învățământ liceal, desfășurată în Cluj-Napoca.

La secțiunea canto popular, Moldovan Patricia Sara a câștigat Premiul I, sub îndrumarea profesoarei Cristina Ioan.

La canto clasic, Băban Dariu a obținut Premiul III, fiind pregătit de profesoara Bob Mihaela, alături de corepetitorul Kaszta Norbert.

Performanțele au continuat și la nivel gimnazial. Elevul Radu Chira, din clasa a VI-a B, a obținut Premiul I la flaut în cadrul etapei naționale a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală pentru învățământul gimnazial, desfășurată la Târgu Mureș. Acesta a fost coordonat de profesoara Pocol Maria, alături de corepetitorul Smaranda Grigorian.

Rezultatele confirmă talentul și munca elevilor, dar și implicarea cadrelor didactice. Reprezentanții instituției au transmis felicitări tuturor participanților pentru modul în care au reprezentat județul la competițiile naționale.