Duminică, 14 septembrie, polițiștii au continuat acțiunile pe drumurile publice din județ. Scopul verificărilor și al controalelor efectuate a fost depistarea acelor șoferi care prin alegerea de a apăsa prea tare pedala de accelerație sau a conduce după ce au consumat alcool respectiv substanțe interzise pot provoca producerea unor tragedii. În ultimele 24 de ore, polițiștii maramureșeni au depistat și scos din trafic doi bărbați care conduceau cu peste 1.20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ieri după-amiază, polițiștii din Borșa au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Rotundului. Conducătorul auto, un bărbat de 52 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1.25 mg/l alcool pur în aerul expirat. La unitatea medicală la care a fost condus, cel în cauză a refuzat prelevarea mostrelor biologice. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.

Tot ieri, în jurul orei 19:30, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus în Crasna Vișeului, condus de un bărbat de 32 de ani. Testarea acestuia cu aparatul etilometru a indicat valoarea de 1,22 mg/l alcool pur în aerul respirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice, iar polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.