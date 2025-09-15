Trecerile pentru pietoni sunt locurile special amenajate pentru traversarea în siguranță a pietonilor. Reamintim tuturor șoferilor că au obligația de a opri și de a acorda prioritate pietonilor angajați regulamentar în traversarea străzii, pe trecerile pentru pietoni!

Duminică, 14 septembrie, Poliția Municipiului Sighetu Marmației a fost sesizată prin SNUAU 112 că pe strada 22 Decembrie s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane.

La fața locului s-a stabilit că șoferul unui autoturism ar fi surprins și accidentat o femeie, care ar fi fost angajată în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, semnalizată corespunzător. După producerea evenimentului, conducătorul auto a transportat victima la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambele persoane implicate în evenimentul rutier au foste testate cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.