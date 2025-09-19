Salvamont Maramureș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, a desfășurat astăzi o acțiune contracronometru în zona greu accesibilă a localității Baia Mare, pe Valea Roșie.

Un bărbat de 39 de ani a fost surprins de prăbușirea unui copac, suferind răni extrem de grave. Salvatorii montani, însoțiți de un echipaj SMURD, au reușit să ajungă la locul incidentului și au intervenit de urgență cu echipamentele speciale de resuscitare – inclusiv robot de resuscitare și defibrilator.

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, victima a fost găsită în stop cardiorespirator și a suferit leziuni incompatibile cu viața.

Trupul bărbatului va fi coborât de salvamontiști și predat echipajului de la IML.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace. Transmitem sincere condoleanțe familiei”, au transmis reprezentanții Salvamont Maramureș.