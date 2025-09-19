Două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri poliţiştii de frontieră polonezi, adăugând că forţele armate poloneze şi alte servicii au fost informate, relatează AFP.

„Două avioane de vânătoare ruseşti au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic, în Marea Baltică. Zona de securitate a platformei a fost încălcată”, au scris poliţiştii de frontieră polonezi pe X.

Acest nou incident survine la câteva ore după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei avioane ruseşti MIG-31 care au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană denunţând o nouă „provocare” din partea Moscovei la câteva zile după intrarea dronelor ruseşti în Polonia.