CFR Călători informează că în data de 22 septembrie 2025 (luni), în intervalul orar 09:00 și 13:00, călătorii nu vor putea cumpăra bilete online.

Aplicația de cumpărare online a biletelor va fi oprită pentru lucrări complexe de mentenanță, spune operatorul.

Pasagerii care au achiziționat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data de 22.09.2025 vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format pdf primit prin email sau descărcat din aplicație înainte de ora 09:00 a zilei de 22.09.2025.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online și care doresc modificarea/renunțarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere. Pentru orice problemă legată de acest aspect călătorii pot scrie la bileteonline@cfrcalatori.ro.

CFR Călători mulțumește pasagerilor pentru înțelegere.