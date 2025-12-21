Un accident rutier grav, soldat cu decesul unui bărbat, a avut loc în data de 20 decembrie, în localitatea Poienile de sub Munte, județul Maramureș. Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea evenimentului.

Ajunși de urgență la fața locului, oamenii legii au identificat un bărbat în vârstă de 43 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viața. Din primele verificări a reieșit faptul că acesta ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism în timp ce se afla întins pe partea carosabilă.

Șoferul implicat, un bărbat de 33 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs tragedia și dispunerea măsurilor legale.

