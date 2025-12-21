Pompierii clujeni au intervenit duminică, 21 decembrie 2025, la un accident rutier petrecut pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, o tânără de aproximativ 20 de ani care acuza dureri toracice a fost transportată de urgență la spital, după ce o mașină și un autotren s-au ciocnit violent.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, în urmă cu puține momente, la un accident rutier petrecut pe strada 1 Mai din municipiul Dej.

În accident au fost implicate un autoturism și un autotren, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. Pe de altă parte, în urma accidentului a fost avariat și un stâlp de iluminat.

O tânără de aproximativ 20 de ani a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare, acuzând dureri toracice.

Au fost trimise la locul accidentului o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ.”, a informat ISU Cluj.