Doliu în comunitatea artistică băimăreană. Sculptorul, ceramistul și pictorul Judit Crăciun s-a stins din viață, lăsând un gol profund în lumea artei locale și naționale.

Născută la 14 mai 1946, în Baia Mare, și formată la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, Judit Crăciun a fost membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România din 1990. Între 1971 și 2009 a fost profesor de ceramică la Liceul de Artă din Baia Mare, unde a format generații întregi de artiști.

Cu o operă originală și recognoscibilă, apreciată de critici și public, Judit Crăciun a vernisat numeroase expoziții și a fost distinsă cu premii importante, rămânând o prezență de referință în arta contemporană românească.