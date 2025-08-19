Un grav accident rutier a avut loc în ziua de Ferragosto, pe șoseaua provincială dintre Manta și Falicetto, în apropiere de Verzuolo, provincia Cuneo.

Victima este un român în vârstă de 32 de ani, Mălin Mihai Fîntînă, stabilit în Tarantasca, unde lucra ca șofer de camion.

Potrivit primelor informații, în jurul orei 11, bărbatul aflat la volanul unui Renault Megane a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion. Impactul a fost extrem de violent, iar românul a murit pe loc, medicii ajunși la fața locului nemaiputând face nimic pentru a-i salva viața.

Intervenție rapidă, dar fără șanse de supraviețuire

La locul tragediei au intervenit echipajele medicale de la 118, pompierii și carabinierii din Saluzzo. Circulația a fost complet blocată după ciocnirea celor două vehicule. Martorii au povestit că totul s-a petrecut în câteva clipe, iar autoturismul românului a fost distrus în totalitate.

Comunitatea în doliu

Ziua de sărbătoare s-a transformat într-o tragedie pentru comunitatea din Tarantasca, acolo unde tânărul era cunoscut ca o persoană muncitoare și discretă.

Statisticile arată că, de la începutul anului, în provincia Cuneo și-au pierdut viața 24 de persoane în accidente rutiere: 12 șoferi, 9 motocicliști, 2 pietoni și o persoană aflată într-o autoutilitară. În aceeași perioadă a anului trecut erau raportate 23 de victime, iar bilanțul total al anului 2024 a fost de 33 de decese, conform datelor publicate de La Stampa Cuneo.