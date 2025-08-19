Primăria și Consiliul Local Băiuț, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, organizează duminică, 24 august 2025, o nouă ediție a Zilei Minerului, eveniment dedicat tradiției și memoriei mineritului din zonă.

Programul va debuta la ora 9:00, cu o slujbă ecumenică, urmată la 10:00 de depunerea de coroane la Monumentul Minerului. De la ora 11:00 este programată inaugurarea oficială și vizitarea muzeului local, iar la 12:00 participanții vor lua parte la defilarea spre locul evenimentului central.

Deschiderea oficială are loc între 12:30 și 14:00, cu un program care include momente susținute de Fanfara Băiuț, festivitatea de premiere a minerilor, evocări și povestiri din viața minerilor, dar și un recital de poezii.

La ora 14:00, scriitorul Walter Ubelhart își va lansa cea mai recentă carte, iar de la 15:00 publicul se va putea bucura de un amplu program artistic. Ziua Minerului se va încheia cu o discotecă în aer liber.

Evenimentul are ca scop păstrarea vie a tradițiilor locale, omagierea minerilor și oferirea unor momente de comuniune pentru întreaga comunitate.