Săptămâna trecută, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) ar fi efectuat o percheziție la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș.

Potrivit informațiilor transmise de Vasile Dale, acțiunea s-a desfășurat miercuri și are legătură cu un dosar penal deschis in rem, ceea ce înseamnă că ancheta vizează o posibilă faptă penală și nu o persoană anume din serviciu.

Descinderea a avut loc în timp ce șeful SICE se află în concediu de odihnă. Surse apropiate susțin că acesta ar urma să se pensioneze la finalul lunii august, mai exact în data de 26 august.

În spațiul public au apărut inclusiv discuții despre posibile „dispariții” ale unor probe din dosare. Din sediul SICE, procurorii ar fi ridicat mai multe calculatoare și alte materiale care urmează să fie verificate în cadrul anchetei.

Până la acest moment, DNA nu a transmis un punct de vedere oficial, iar reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au precizat că nu comentează activitatea altor instituții.