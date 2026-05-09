Un incendiu forestier de mari proporții a izbucnit în zona de excludere de la Cernobîl, în nordul regiunii Kiev, unde peste 1.100 de hectare de pădure au fost afectate de flăcări, potrivit autorităților ucrainene.

Serviciul Național de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina au anunțat că focul se extinde rapid din cauza rafalelor puternice de vânt și a condițiilor de secetă, intervențiile fiind îngreunate și de pericolul reprezentat de minele și obiectele explozive rămase în zonă.

Potrivit administrației rezervației din jurul fostei centrale nucleare, incendiul ar fi fost provocat de prăbușirea unei drone. Autoritățile nu au precizat dacă aparatul aparținea forțelor ruse sau ucrainene, în contextul atacurilor aproape zilnice cu drone desfășurate de ambele părți.

Salvatorii spun că în anumite sectoare ale pădurii intervenția nu poate fi realizată din cauza riscului de explozie. „Acest lucru limitează semnificativ posibilitatea desfășurării operațiunilor de stingere”, au transmis reprezentanții serviciilor de urgență.

În spațiul public au apărut informații privind o posibilă creștere a nivelului radiațiilor, însă Ministerul Afacerilor Interne de la Kiev susține că situația radiologică rămâne stabilă. Potrivit autorităților, măsurătorile efectuate vineri dimineață indicau valori ale radiațiilor gamma în limite normale pe întreg teritoriul Ucrainei, inclusiv în nordul regiunii Kiev.

Zona de excludere de la Cernobîl, creată după accidentul nuclear din 1986, rămâne una dintre cele mai sensibile regiuni din punct de vedere ecologic și radiologic din Europa.