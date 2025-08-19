Ziua de 19 august 2025 marchează un moment de referință pentru comunitatea din Seini. A fost semnat oficial documentul de predare a amplasamentului pentru proiectul „Amenajare spațiu public urban”, prin care un teren degradat și nefuncțional din zona intersecției străzilor Aurel Vlaicu, Locul Târgului și Sportului va fi transformat într-un parc modern și atractiv.

Noul spațiu urban, întins pe o suprafață de 3,1 hectare, va include:

zone verzi și arbori ornamentali,

mobilier urban modern și locuri de odihnă,

un lac și o fântână arteziană muzicală,

alei pietonale și piste pentru bicicliști,

spații administrative și de întreținere.

Scopul proiectului este dublu: îmbunătățirea calității vieții prin crearea unui spațiu de recreere și relaxare, dar și protejarea mediului prin creșterea infrastructurii verzi și reducerea poluării.

La eveniment au participat personalități de marcă, între care fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, Directorul General ADR Nord-Vest, prefectul județului Maramureș Florian-Valeriu Sălăjeanu, directorul ADI Deșeuri Vasile Roman, reprezentanți ai Consiliului Județean, consilieri locali, constructorul, proiectantul, dirigintele de șantier, specialiști din domeniul rețelelor și angajați ai Primăriei Seini.

După vizita pe amplasament, oficialii au fost invitați și la o prezentare a stadiului lucrărilor de reabilitare a Sinagogii din Seini – un alt proiect de suflet pentru comunitate.

Primăria Seini transmite mulțumiri tuturor celor care sprijină dezvoltarea orașului și contribuie la transformarea lui într-un spațiu tot mai verde, mai curat și mai prietenos cu oamenii.