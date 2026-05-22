Joi, 21 mai a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Seini au oprit pe strada Morii din localitatea Seini, un moped.

În urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că vehiculul era condus de un tânăr de 31 de ani.

De asemenea, polițiștii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, precum și faptul că mopedul condus nu era înregistrat în circulație.

Totodată, verificările au relevat că numerele de înregistrare montate pe moped sunt atribuite altui vehicul.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsuri legale, în consecință.