La data de 21 mai a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă, care supravegheau și monitorizau traficul pe D.J. 186, în localitatea Săliștea de Sus, au oprit pentru control un autoturism.

La volanul acestuia, polițiștii au identificat un bărbat din Săliștea de Sus.

În urma verificărilor efectuate, a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Având în vedere cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările.