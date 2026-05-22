În perioada 14-17 mai, la Timișoara s-a desfășurat Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”. Lotul județului Maramureș a fost reprezentat de elevii Boboșan Tudor Andrei, clasa a XI-a, la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (profesori îndrumători Ilieș Oana, Păduraru Doinița, Pop Emilia și Filimon Gabriela) și Moldovan Gabriel Vasile, clasa a X-a, la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Baia Mare (profesori îndrumători Lici Marina, Pop Aneta, Bârlea Gheorghe, Panas Valentina). Elevul Boboșan Tudor Andrei s-a întors cu Premiul special pentru rezultatele obținute la disciplina geografie.