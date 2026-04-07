Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Sighetu Marmației, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, de 32 și 28 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, distrugere prin incendiere și complicitate la distrugere prin incendiere. În sarcina persoanei de 28 de ani s-a reținut și săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu.

Din materialul probator existent în cauză s-a reținut că în data de 31 martie a.c., în jurul orei 01.30, bărbatul de 32 de ani, care conducea un autoturism, s-ar fi deplasat la imobilul persoanei vătămate, situat pe strada Iapa din municipiul Sighetu Marmației, unde ar fi acroșat poarta de acces în curtea imobilului, provocând distrugerea acesteia. Ulterior, bărbatul de 28 de ani ar fi pătruns în curtea imobilului persoanei vătămate și ar fi încercat în repetate rânduri să incendieze locuința acestuia aruncând cu substanțe inflamabile pe fațadă.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, la data de 2 aprilie a.c., cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

La data de 3 aprilie a.c., față de bărbatul de 32 de ani procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, în timp ce judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului de 28 de ani.

