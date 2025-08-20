Un sondaj realizat la comanda Asociației pentru Dezvoltarea Tinerilor relevă că rețelele sociale reprezintă principala sursă de informare pentru tinerii cu vârste între 14 și 35 de ani din județ. Studiul, desfășurat în perioada 1-10 august de Sondaje Maramureș, a avut ca obiectiv identificarea canalelor de informare utilizate de tineri și evaluarea gradului de încredere acordat acestora.

Rețelele sociale (Facebook, Instagram, TikTok) sunt folosite de 88% dintre respondenți, urmate de site-urile de știri online (40%). Sursele tradiționale – televiziunea (18%), radioul (28%) și presa tipărită (2%) – ocupă ultimele poziții în preferințele tinerilor. Alte surse, precum discuțiile cu prietenii sau familia, sunt menționate de 25% dintre participanți.

Analiza arată că, în segmentul de vârstă 14–24 de ani, rețelele sociale domină categoric, în timp ce la grupa 25–35 de ani crește interesul pentru site-urile de știri. Sursele tradiționale au un impact redus asupra publicului tânăr.

„Tendința generală este clară: consumul de informație se mută tot mai mult în online. Organizațiile și instituțiile care doresc să ajungă la tineri trebuie să își adapteze mesajele și formatele pentru platformele sociale, preferabil în formate video scurte”, se arată în concluziile sondajului.