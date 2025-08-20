Deocamdată nu sunt cunoscute date oficiale privind starea persoanelor implicate în accident. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier. Material în actualizare! FOTO: arhivă ACTUALIZARE

La data de 19 august a.c., în jurul orei 22.10, polițiștii din Târgu Lăpuș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier.

Din primele date, s-a stabilit faptul că o tânără, de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism dinspre Baia Mare înspre Târgu Lăpuș, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo condus de un tânăr de 22 de ani.

În urma impactului, cinci persoane aflate în atelajul hipo au suferit leziuni corporale, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât conducătoarea auto, cât și conducătorul atelajului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Sursa: IPJ MM