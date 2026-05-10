Până în prezent, șase cazuri de hantavirus au fost confirmate dintre cele opt suspecte, semnalate după apariția unui focar la bordul unui vas de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic, a anunțat vineri Organizația Mondială a Sănătății (OMS), potrivit AFP.

”Pe 8 mai, opt cazuri în total, dintre care trei decese (o rată de mortalitate de 38%), au fost semnalate. Șase dintre cazuri au fost confirmate prin analize de laborator ca fiind infecții cu hantavirus, toate atribuite tulpinii Anzi”, despre care se știe că se poate transmite de la om la om, a precizat OMS în cel mai recent buletin epidemiologic, precizând că celelalte două cazuri sunt considerate ”probabile”.

Până în prezent, a adăugat organizația, patru pacienți sunt spitalizați: ”unul la terapie intensivă în Johannesburg, în Africa de Sud, doi în diferite spitale din Țările de jos și un altul la Zurich, în Elveția”. OMS a precizat că persoana internată la spitalul din Düsseldorf (Germania) a fost testată negativ și ”ca atare nu mai este considerată ca fiind un caz”.

Vasul de croazieră MV Hondius se află în centrul unei alerte sanitare internaționale din weekendul trecut, chiar dacă OMS, care coordonează răspunsul internațional în astfel de situații, dorește să dea asigurări că este vorba despre un nivel ”scăzut” de risc epidemic. Acest virus rar este considerat ca fiind mai puțin contagios decât COVID-19.

Vasul de croazieră, care se află în prezent în drum spre Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, urmează să ajungă duminică la prânz, potrivit site-ului de monitorizare a traficului maritim Marine Traffic, evacuarea pasagerilor fiind preconizată pentru începutul săptămânii viitoare.

”Riscul pentru pasageri și echipajul navei este considerat unul moderat”, a adăugat OMS vineri seară, în timp ce operatorul croazierei Oceanwide Expeditions a spus că ”nicio altă persoană aflată la bord nu mai are simptome” dintre cei 150 de pasageri.