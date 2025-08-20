În urmă cu doar cateva minute, pe Bulevardul Traian din Baia Mare, în apropierea unei treceri de pietoni, a fost semnalată o intervenție a echipajului de ambulanță. Din primele informații, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluată de paramedici chiar de pe spațiul verde aflat lângă carosabil.

Martorii spun că echipajul medical a acționat prompt, oferind primele îngrijiri la fața locului și pregătind transportul victimei la spital. În zonă s-au strâns câțiva trecători, iar traficul a fost ușor îngreunat pentru câteva minute.

Deocamdată, nu se cunosc cauzele exacte ale incidentului și nici starea actuală a persoanei preluate de ambulanță.