Trei persoane din comuna Săpânța au fost reținute de polițiștii maramureșeni pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru comiterea mai multor infracțiuni. Măsura a fost dispusă la data de 19 august 2025, de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Sarasău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.

Potrivit anchetatorilor, totul a pornit pe 13 august, când polițiștii au fost sesizați prin 112 despre un conflict izbucnit între mai multe persoane, în localitatea Săpânța. În urma intervenției, s-a stabilit că, pe fondul unui incident în trafic, doi tineri de 17 ani și un bărbat de 50 de ani ar fi agresat fizic alte două persoane, tulburând ordinea și liniștea publică.

De asemenea, în timpul scandalului, a fost distrus geamul unui autoturism, iar unul dintre minorii implicați ar fi condus un vehicul neînmatriculat și fără a deține permis de conducere.

După administrarea probatoriului, cei trei au fost reținuți și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Maramureș. În cursul zilei de miercuri, aceștia urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Reprezentanții IPJ Maramureș transmit că instituția rămâne ferm angajată în menținerea ordinii publice și siguranței cetățenilor, intervenind prompt în fața faptelor care periclitează liniștea comunității.

Totodată, polițiștii subliniază că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.