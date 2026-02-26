Societatea VITAL S.A anunță utilizatorii că din cauza unor operațiuni de upgrade hardware, efectuate la nivelul infrastructurii IT a societății, este necesară o întrerupere temporară a serviciilor online. Această întrerupere programată a sistemelor noastre informatice este datorată operațiunilor de modernizare și optimizare a infrastructurii tehnice și va avea loc în perioada 28.02.2026 (ora 08.00) – 01.03.2026 (ora 24.00).

Pe durata acestui interval, aplicațiile externe nu vor fi disponibile sau vor funcționa cu intermitențe:

Serviciul de e-mail (comunicarea pe e-mailurile insituționale @vitalmm.ro poate fi întârziată sau indisponibilă;

Aplicațiile online pentru efectuarea plăților;

Platforma CENTRUL FĂRĂ HÂRTII (acces la facturile electronice, index auto-citit, istoric consum, etc)

Pentru informații generale și comunicări necritice, vă invităm să accesați canalele noastre alternative, care vor rămâne funcționale https://www.facebook.com/vitalmm.ro/

Mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de aceasta situație, în contextul eforturilor noastre de a vă oferi servicii mai bune și mai sigure!

În concluzie, nu veți putea accesa contul personal pentru a vizualiza documente sau a efectua tranzacții online, iar corespondența electronică nu va putea fi procesată în timp real. Totodată, vă recomandăm să vă programați operațiunile urgente înainte de această perioadă!

Vă reamintim că vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare sau alte sesizări, la Dispeceratul VITAL SA tel: 0262 212550; 0262 215150, *1,*2, 0362 401052, 3; 0372 752660.