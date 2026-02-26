Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros, îndeosebi în cursul zilei când pe arii extinse s-au semnalat precipitații mixte. În zona montană înaltă a nins. Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile a măsurat până la 4 cm.

Vântul a suflat slab la moderat cu unele intensificări de până la 36 km/h, la Ocna Șugatag, 28 km/h în Baia Mare și în zona montană înaltă de până la 54 km/h, unde a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -12 grade Celsius, Pasul Prislop -10 grade Celsius, Pasul Gutâi -8 grade Celsius, Târgu Lăpuș și Cavnic, -6 grade Celsius, Borșa și Ocna Șugatag -5 grade Celsius, Moisei, Sighetu Marmației, Baia Sprie și Baia Mare -4 grade Celsius, Băiuț și Vișeu de Sus -3 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 46 cm la stația meteo Iezer, 22 cm în Pasul Gutâi, 21 cm în Pasul Prislop, 6 cm în Baia Borșa, 3 cm la Ruscova, 2cm în Poiana Borșa, 1 cm la Băiuș, Moisei și Săcel.

Debitele și nivelurile cursurilor de apă din județ au fost variabile. Exploatarea amenajării hidrotehnice Strâmtori-Firiza se realizează în condiții de siguranță.

Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 14 utilaje și au împrăștiat 93 tone de material aniderapant pe DN1C, E58, DN18, DN17C, DN19, DN18B și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și umed. Pe sectoarele de drumuri județene s-a acționat cu 25 de utilaje și s-au răspândit 200 de tone de material antiderapant.

Majoritatea sectoarelor de drumuri județene au partea carosabilă curată și umedă. Sunt tronsoane de drumuri în zonele de deal și de munte pe care se semnalează parțial polei.

Cerul este senin, cu excepția Pasului Prislop, unde se semnalează ceață în vârful pasului montan. Vremea va fi astăzi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 8 grade, iar cele minime între -7 și -4 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de formare a ceții.