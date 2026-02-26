Săptămâna Protecției Civile 2026 se desfășoară la nivel național în perioada 26 februarie-4 martie. Evenimentul este dedicat instruirii populației cu privire la regulile de comportament în situații de urgență și exersării, alături de pompieri, a măsurilor care pot salva vieți.

ISU Maramureș ne invită la activitățile desfășurate în această perioadă de pompierii maramureșeni și să răspundeți „Prezent!” la provocările noastre.

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

26.02 – 04.03, între orele 10 – 14, în toate subunitățile ISU Maramureș

MIERCUREA SIRENELOR exercițiul de alarmare publică la nivel național

4 martie, între orele 10 și 11

CEREMONIAL MILITAR DEDICAT ZILEI PROTECȚIEI CIVILE

27 februarie, ora 10, sediul ISU Maramureș, str. Vasile Lucaciu, Baia Mare

EXERCIȚII DEMONSTRATIVE DE DESCARCERARE desfășurate la nivelul tuturor subunităților de intervenție, ateliere și activități de pregătire:

• 1 martie, ora 14:00, zona Câmpul Tineretului – Monumentul Ostașului Român Baia Mare

• 2 martie, ora 11:00, Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Sighetu Marmației

• 2 martie, ora 11:00, parcarea magazinului Penny Vișeu de Sus

• 3 martie, ora 11:00, parcarea din spatele magazinului Profi, str. Decebal Borșa

• 4 martie, ora 11:00, parcarea magazinului Penny, Șomcuta Mare

• 4 martie, ora 10:00, parcarea din str. 1 Mai, lângă Liceul ”Petru Rareș” Târgu Lăpuș

PUNCTE DE INFORMARE ȘI ATELIERE DE PRIM AJUTOR

26 – 27 februarie

• în incinta centrului comercial VIVO și Value Centre Baia Mare

• în incinta magazinelor Penny Șomcuta Mare, Lidl Târgu Lăpuș, GAJ Fărcașa, exersarea manevrelor de prim ajutor de bază, activități de informare preventivă și de promovare a ofertelor educaționale ale MAI și de voluntariat

ZIUA EDUCAȚIEI PREVENTIVE ÎN LĂCAȘURILE DE CULT

1 martie, activități de informare, prevenire și instruire a personalului clerical în lăcașele de cult din județ

LECȚII DESCHISE ȘI EXERCIȚII DE EVACUARE

2 – 4 martie, unități de învățământ, operatori economici și instituții din județ

Activități demonstrative și de informare a cetățenilor vor fi organizate la nivelul localităților de către serviciile voluntare pentru situații de urgență.