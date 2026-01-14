„De ce ai alege planorismul?

Fie că vrei sa urmezi o cariera în aviație sau este doar o pasiune momentan, planorismul este cel mai potrivit prim pas. Abilitățile dobândite de-a lungul orelor de zbor cu planorul, îți vor fi de folos indiferent care ar fi direcția pe care o vei urma in aviație. Iar dacă inevitabil, te îndrăgostești de zborul cu planorul, cum am pățit noi, Aeroclubul României îți oferă șansa de a urma o carieră sportivă în planorism. Altfel spus, ai șanse mari să participi la campionate mondiale, sau sa devii tu însuți campion mondial. Cerul este limita, trebuie doar sa faci primul pas!

Dacă ai intre 15 și 23 de ani, cursurile de planorism sunt gratuite, înscrierile se încheie pe 6 februarie. Te așteptăm!”, spun reprezentanții Aeroclubului Teritorial „Alexandru Papana” Baia Mare.

www.ar.ro

legitimare@ar.ro

Ești gata să faci primul pas?