La data de 1aprilie a.c., în jurul orelor 12.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au oprit pe strada 8 Martie din municipiul un autoturism, pentru încălcarea unei norme rutiere.

După ce l-au identificat pe bărbatul de la volan, de 46 de ani, pentru că au observat indicii specifice, polițiștii l-au testat cu aparatul din dotare, iar rezultatul a indicat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Ca urmare a rezultatului obținut din testul preliminar, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar rezultatele analizelor toxicologice au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Astfel, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar sub supravegherea procurorului continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.