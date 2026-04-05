În acest weekend, în contextul Sărbătorii Floriilor și a Paștelui Catolic, polițiștii rutieri din județul Maramureș continuă acțiunile pentru menținerea siguranței pe drumurile publice și pentru ca fiecare participant la trafic să ajungă în siguranță la destinația dorită.

Polițiștii acționează pentru depistarea și sancționarea participanților la trafic care conduc sub influența băuturilor alcoolice și/sau a substanțelor psihoactive.

Obiectivul principal al polițiștilor este de a preveni accidentele rutiere și de a crește gradul de siguranță pe drumurile publice, în condițiile unui trafic intens specific acestei perioade.

Astfel, în cursul zilei de ieri, în cadrul acțiunilor organizate în municipiul Baia Mare și orașele Vișeu de Sus și Ulmeni, polițiștii au efectuat testări cu aparatura din dotare și au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 13.000 de lei. De asemenea, au reținut trei permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce și alte trei certificate de înmatriculare.

Polițiștii vor fi în continuare pe drumurile publice și le recomandă conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă și să evite orice acțiuni care le-ar putea afecta capacitatea de a conduce în siguranță.