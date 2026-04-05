Un bărbat care a suferit o fractură la un picior, în timp ce se afla la pescuit, într-o zonă greu accesibilă din judeţul Maramureş, a fost recuperat de către salvamontişti cu ajutorul unei tiroliene improvizate. Salvatorii au recurs la această soluţie pentru evacuarea rapidă a victimei.

Intervenţia salvatorilor montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Maramureş a avot loc sâmbătă, în zona Blidari, unde un bărbat, 35 de ani, aflat la pescuit s-a accidentat, suferind un traumatism la membrul inferior drept.

El nu se mai putea deplasa, având, conform diagnosticului preliminar, o fractură de tibie. Pentru a-l salva cât mai rapid şi fără a-i provoca dureri în plus, salvatorii au decos să improvizeze o tiroliană.

”Folosirea unei tiroliene improvizate (ad-hoc) nu este doar o demonstraţie de tehnică alpină, ci o decizie tactică excelentă: într-o zonă fără acces auto, aceasta a eliminat efortul extenuant al transportului pe targă prin albia râului sau prin vegetaţie densă, protejând totodată victima de şocuri suplimentare”, au explicat oficialii Salvamont.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD.

Salvatorii montani spun că alegerea acestei metode de evacuare a fost crucială în cazul bărbatului pentru că, prin folosirea tirolienei a fost redus timpul în care rănitul a stat fără ajutor medical, echipajul SMURD a fost protejat şi, în plus, s-a evitat un parcurs lung şi dificil, care ar fi necesitat un număr mult mai mare de salvatori şi resurse fizice considerabile.

”Zona este superbă, dar malurile râurilor pot fi înşelătoare din cauza vegetaţiei, a rădăcinilor alunecoase şi a instabilităţii solului” precizează salvatorii, recomandînd ca, inclusiv la pescuit, cei care merg în zona Blidari să aibă încălţăminte cu aderenţă bună.