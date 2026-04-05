La data de 5 martie a.c., în jurul orei 00.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie a fost amenințată de către fostul partener.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificați o femeie de 33 de ani, un bărbat, de 48 de ani, cât și un alte două persoane, prezente în imobilul persoanei vătămate, un tânăr de 15 ani și un bărbat de 40 de ani.

Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că bărbatul de 38 de ani a intrat în imobilul victimei și i-ar fi solicitat acesteia să-l servească cu mâncare și cafea, însă femeia a refuzat.

Pe fondul refuzului și a altor conflicte existente între cei doi, fostul partener i-ar fi adresat amenințări femeii, ceea ce i-ar fi creat o stare de temere.

Potrivit prevederilor legale, a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, prin care bărbatul de 38 de ani are obligația de a păstra o distanță minimă determinată față de fosta parteneră.

În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun.