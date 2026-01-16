Anul 2026 se conturează, fără îndoială, ca un an al schimbărilor legislative în domeniul fiscal, caracterizat de termene scadente relevante și obligații cu impact semnificativ.

În cele ce urmează, prezentăm un calendar al principalelor termene pentru depunerea declarațiilor fiscale și pentru îndeplinirea anumitor formalități legale:

📍31 ianuarie 2026

termen pentru declararea sediilor secundare care au cel putin un angajat.

Termenul de solicitare a inregistrarii fiscale pentru entitatile deja infiintate la data intrarii in vigoare a legii 245/2025 este de 30 de zile. Legea a intrat in vigoare pe data de 1 ianuarie 2026, astfel ca termenul de inregistrare este 31 ianuarie 2026. Pentru entitatile nou infiintate termenul este de 30 de zile de la data infiintarii.

📍2 martie 2026

termen depunere declaratiile 205/207 pentru retinerile la sursa- scadenta este ultima zi a lunii februarie, dar cum 28 februarie 1 martie in weekend, termenul devine 2 martie.

📍25 mai 2026

termen depunere declaratie unica pe 2025

D 230 pentru redirectionarea a 3,5% din impozitul pe veniturile din salarii.

📍2 iunie 2026

termen depunere situatii financiare la SRL

termen depunere pentru prima data SAF-T active la micii contribuabili.

📍25 iunie 2026

termen depunere declaratia 101 pe anul 2025 si D 100 pentru impozitul pe venitul micro la T4 2025 (este ultimul an in care se mai aplica OUG 153/2020 cu bonificatii pentru capital propriu pozitiv si in crestere. In 2027 se revine la termenul de 25 martie )

declaratia 177 (optionala) este cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit: confrom OPANAF 3562/2024, platitorii de impozit pe profit pot dispune redirectionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, pana la termenele legale de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea formularului 177 Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit.

declaratia 107: este declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor. Se depune de catre platitorii de impozit pe profit. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care realizează sponsorizări, acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune aceasta declarație informativă. Această obligație revine oricărui contribuabil care înregistrează cheltuieli de sponsorizare, indiferent dacă îndeplinește sau nu condițiile necesare pentru deducerea acestor sume din impozitul pe profit datorat.

📍28 iulie 2026

termenul de transmitere in REGES online a majorarii salariului minim la 4.325 lei ATENTIE! inca nu este publicata in MOF Hotararea de Guvern pentru majorare.

📍25 septembrie 2026

termen actualizare CAEN Rev 3.

📍31 decembrie 2026

termen pana la care se poate beneficia de discount 50% la ONRC la majorarea capitalului social la 5.000 lei la societatile cu cifra de afaceri de peste 400.000 lei.