Polițiștii maramureșeni tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind violența domestică și reiterează faptul că siguranța victimelor reprezintă o prioritate. În fiecare caz, polițiștii intervin cu promptitudine și utilizează toate instrumentele legale disponibile pentru protejarea persoanelor aflate în situații de risc.

Astfel, la data de 15 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au înregistrat dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și furt după ce au intervenit, de urgență, la un imobil din localitate, unde a fost semnalat un scandal.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că, în aceeași zi, în jurul orei 10.00, la domiciliul unei tinere de 26 de ani din Sighetu Marmației s-a prezentat fostul cocubin care, pe fondul unor neînțelegeri legate de o fotografie pe care peroana vătămată o deținea în galeria telefonului mobil, i-ar fi sustras telefonul și ulterior ar fi agresat-o fizic.

Telefonul mobil a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

Întucât în urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat că există un pericol privind siguranța victimei, au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

*

Ieri, 15 ianuarie a.c., polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul că într-o familie din localitate a izbucnit un conflict între doi soți.

Polițiștii s-au deplasat la domiciliul familiei în cauză și au constatat că unei femei de 36 de ani i-ar fi fost creată o stare de temere, după ce soțul său i-ar fi adresat amenințări.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu, astfel că atât victima, cât și agresorul au fost informați asupra obligațiilor ce le revin pe parcursul valabilității acestuia.

În ambele situații, polițiștii continuă cercetările în cadrul dosarelor penale înregistrate și efectuează verificări în vederea respectării măsurilor dispuse prin intermediul ordinelor de protecție provizorii.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș își intensifică constant eforturile pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, intervenind cu operativitate pentru protejarea victimelor și luarea măsurilor legale față de agresori.