Astăzi, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a primit vizita elevilor Clubului de Robotică Tech-X, din cadrul Colegiul Național Dragoș Vodă, împreună cu profesorul de istorie Marius Voinaghi. Întâlnirea a avut loc la sediul instituției și a reprezentat un prilej de consolidare a legăturii dintre polițiștii de frontieră și tinerii implicați în proiecte educaționale de performanță.



Elevii au dorit să transmită mulțumiri pentru susținerea oferită clubului, prin participarea polițiștilor de frontieră la prima ediție a evenimentului caritabil Sighet Run, organizat cu sprijinul IPA Regiunea 2 Maramureș și al Asociația Club Sportiv Tisa, ambele prezidate de Silviu Palagi, prezent și la întâlnire. În semn de apreciere, elevii au oferit polițistelor de frontieră mărțișoare personalizate cu însemnele clubului Tech-X, gest care a emoționat și onorat reprezentanții instituției.



Chestorul de poliție Florin Coman i-a felicitat pe elevi pentru calificarea în finala națională a competiției FIRST Tech Challenge și le-a transmis mult succes la etapa următoare. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației își reafirmă angajamentul de a susține inițiativele educaționale și proiectele care promovează excelența, implicarea civică și performanța tinerilor în comunitatea locală.