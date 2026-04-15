Marți, 14 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au identificat pe bulevardul Regele Mihai I din municipiul Baia Mare un bărbat de 35 de ani pe numele căruia Tribunalul Cluj a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul a fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul stupefiantelor și are de executat o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioadă de trei ani și patru luni.

Polițiștii au procedat la depunerea acestuia în Penitenciarul Baia Mare.