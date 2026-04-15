Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, până în 31 august, se vor executa lucrări la rețeaua de apă și canalizare pe străzile Bogdan Vodă și Bucovinei, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – C.L. 06, Extindere rețea canalizare, Reabilitare colector canalizare”.

Lucrările vor fi realizate de Vital S.A., prin constructorii SC DIMEX 2000 COMPANY SRL (lider de asociere) și SC CONSTRURROM SA. Intervențiile prevăzute includ săpătură longitudinală deschisă pe o lungime cumulată de 1.800 ml, săpături transversale, precum și branșamente pe o lungime cumulată de 300 ml, în zone de carosabil, trotuar și spații verzi.