Pe 23 mai, localitatea Strâmtura va găzdui Întâlnirea Eparhială a Copiilor și Tinerilor (IETC), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tinerilor din eparhie.
Organizată anul acesta în cadrul Protopopiatului Iza–Vișeu, întâlnirea va aduce împreună copii și tineri din întreaga zonă, într-o zi plină de credință, bucurie și activități interactive.
Programul evenimentului include:
09:00 – Începerea activităților
10:00 – Sfânta Liturghie arhierească
13:00 – Activități pe grupe de vârstă:
8–11 ani: jocuri
12–15 ani: ateliere
16+ ani: conferințe
Evenimentul își propune să întărească legătura tinerilor cu Biserica și să ofere un cadru de comuniune, formare și prietenie. Înscrierile se fac în parohii.
