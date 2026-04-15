Pe 23 mai, localitatea Strâmtura va găzdui Întâlnirea Eparhială a Copiilor și Tinerilor (IETC), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tinerilor din eparhie.

Organizată anul acesta în cadrul Protopopiatului Iza–Vișeu, întâlnirea va aduce împreună copii și tineri din întreaga zonă, într-o zi plină de credință, bucurie și activități interactive.

Programul evenimentului include:

09:00 – Începerea activităților

10:00 – Sfânta Liturghie arhierească

13:00 – Activități pe grupe de vârstă:

8–11 ani: jocuri

12–15 ani: ateliere

16+ ani: conferințe

Evenimentul își propune să întărească legătura tinerilor cu Biserica și să ofere un cadru de comuniune, formare și prietenie. Înscrierile se fac în parohii.