Marți, 14 aprilie a.c., patrula de ordine publică formată din polițiști din cadrul Poliției orașului Ulmeni și Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la producerea unui accident rutier cu pagube materiale, pe D.J. 182 B, în orașul Ulmeni.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la locul indicat, iar din primele verificări efectuate a reieșit că un conducător auto de 39 de ani care conducea un autoturism pe direcția Mânău-Ulmeni, ar fi acroșat un alt autoturism, condus de un bărbat de 53 de ani, care circula pe direcția opusă.

În urma impactului au rezultat pagube materiale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, în cazul conducătorului auto de 53 de ani rezultatul a fost zero, iar conducătorul auto de 39 de ani a refuzat să se supună testării cu aparatul etilotest.

Bărbatul de 39 de ani a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările.