Aproximativ 980 de elevi au participat la activități de educație forestieră organizate în cadrul programului „Săptămâna Verde”, derulate de specialiștii din cadrul Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin intermediul Parcul Natural Munții Maramureșului.

Activitățile s-au desfășurat atât în sălile de clasă, cât și în teren, oferindu-le copiilor ocazia de a învăța direct din natură despre rolul pădurii și importanța protejării mediului înconjurător.

Lecții despre natură, dincolo de manuale

Elevii au participat la sesiuni interactive, unde au aflat informații despre ecosistemele forestiere, biodiversitate și importanța conservării resurselor naturale. Ieșirile în teren au completat experiența, oferindu-le copiilor șansa de a observa direct mediul natural și de a înțelege mai bine procesele care au loc în pădure. Reprezentanții Romsilva subliniază că astfel de inițiative au un rol esențial în formarea unei generații responsabile față de natură.

Potrivit instituției, educația forestieră și de mediu reprezintă o direcție constantă de acțiune, iar implicarea în programe dedicate elevilor contribuie la creșterea gradului de conștientizare privind protejarea mediului. Prin activitățile organizate în cadrul „Săptămânii Verzi”, autoritățile își propun să apropie tinerii de natură și să îi încurajeze să devină mai implicați în protejarea pădurilor.

Acțiunea face parte dintr-un demers mai amplu, prin care Romsilva promovează educația ecologică și valorile legate de conservarea mediului în rândul tinerei generații.